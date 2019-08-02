«Динамо» (Киев) объявило о переходе 24-летнего полузащитника сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

Игрок подписал с украинским клубом пятилетний контракт. Он будет выступать за бело-голубых под 22-м номером. Ранее Родригес играл за японский «Джубило Ивата». Пресс-служба киевлян отметила, что Жерсон действует на позиции правого вингера, но также способен играть слева и под нападающим.

Люксембургская газета Tageblatt уточнила, что за трансфер Родригеса «Динамо» заплатило два миллиона евро.

Жерсон Родригес может сыграть за киевский клуб 6 августа. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Динамо» встречается с бельгийским «Брюгге».

Родригес принял участие в матче отборочного турнира Евро-2020 Люксембург – Украина и стал автором решающего автогола на 93-й минуте. Сборная карликового государства в марте 2019-го проиграла жовто-блакитным со счетом 1:2.

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