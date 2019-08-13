From Official Website

«Такая лажа не пройдет безнаказанно». Во Львове на матче УПЛ включили трек Moscow Never Sleeps

«Такая лажа не пройдет безнаказанно». Во Львове на матче УПЛ включили трек Moscow Never Sleeps
Eurosport

29 мин. назад

Тимати как причина международного скандала.

В матче третьего тура чемпионата Украины между «Карпатами» и «Мариуполем» произошла небольшая провокация.

Перед игрой звукорежиссер на стадионе «Украина» во Львове включил трек Moscow Never Sleeps Тимати и DJ Smash. В песне, в частности, есть строчка «Я люблю тебя, Москва».

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин увидел эту информацию в посте в фейсбуке главного редактора Tribuna.com Олега Щербакова. «Прежде всего, конечно, нужно извиниться, – написал Ящишин в комментариях к записи. – А потом найти того, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно».

  • Тимати – доверенное лицо Владимира Путина на последних президентских выборах. DJ Smash также вошел в состав движения Putin Team в ходе кампании 2018 года.
  • «Карпаты» и «Мариуполь» сыграли вничью – 1:1. После трех туров львовский клуб занимает предпоследнее 11-е место в украинской Премьер-лиге, команда из Донецкой области – седьмая.

«Приносил бананы и говорил: «Привет, негрила». Алиев – об алкоголе, воровстве в «Спартаке» и Украине

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте