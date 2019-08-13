В матче третьего тура чемпионата Украины между «Карпатами» и «Мариуполем» произошла небольшая провокация.

Перед игрой звукорежиссер на стадионе «Украина» во Львове включил трек Moscow Never Sleeps Тимати и DJ Smash. В песне, в частности, есть строчка «Я люблю тебя, Москва».

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин увидел эту информацию в посте в фейсбуке главного редактора Tribuna.com Олега Щербакова. «Прежде всего, конечно, нужно извиниться, – написал Ящишин в комментариях к записи. – А потом найти того, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно».

Тимати – доверенное лицо Владимира Путина на последних президентских выборах. DJ Smash также вошел в состав движения Putin Team в ходе кампании 2018 года.

«Карпаты» и «Мариуполь» сыграли вничью – 1:1. После трех туров львовский клуб занимает предпоследнее 11-е место в украинской Премьер-лиге, команда из Донецкой области – седьмая.

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