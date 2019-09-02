Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка перешел в «Шахтер».

Бывший вингер «Шальке» подписал трехлетний контракт с донецким клубом. Информацию подтвердил генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.

«Это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не нуждается в дополнительном представлении. Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет еще сильнее. Женя, добро пожаловать в «Шахтер»!» – написал Палкин в фейсбуке.

Позднее информация появилась на официальном сайте клуба.

29-летний Коноплянка уехал из чемпионата Украины в 2015 году. Он перешел в «Севилью», спустя год отправился в «Шальке» и после трех сезонов в Бундеслиге вернулся на родину.

В чемпионате Германии-2018/19 Евгений провел 13 матчей, в которых забил 1 мяч. Контракт футболиста с «Шальке» подходил к концу в 2020 году.

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