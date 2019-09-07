Eurosport
Football Leaks: «Динамо Киев» потратило 380 млн евро, выделенные на развитие футбола в стране
Какая схема.
Football Leaks и Der Spiegel выложили новые данные по финансам европейских клубов – на сей раз удар пришелся по киевскому «Динамо».
Сообщается, что клуб получил в период с 1999-го по 2016-й 380 миллионов евро. Эти деньги выделялись УЕФА Футбольной федерации Украины на развитие футбола в стране, но через оффшорную фирму президента «Динамо» Игоря Суркиса переправлялись в клуб и тратились на зарплаты и трансферы футболистов киевлян, сообщает Der Spiegel.
Что интересно, брат Игоря Суркиса, Григорий, с 2000 по 2012 год руководил ФФУ, а в 2013-19 годах занимал пост вице-президента УЕФА.
Данный факт представители УЕФА заметили только в 2016 году. При этом вскоре дело было закрыто по причине отсутствия нарушений.
- «Динамо» – 15-кратный чемпион Украины, обладатель 11 Кубков и 8 Суперкубков страны.