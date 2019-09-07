Football Leaks и Der Spiegel выложили новые данные по финансам европейских клубов – на сей раз удар пришелся по киевскому «Динамо».

Сообщается, что клуб получил в период с 1999-го по 2016-й 380 миллионов евро. Эти деньги выделялись УЕФА Футбольной федерации Украины на развитие футбола в стране, но через оффшорную фирму президента «Динамо» Игоря Суркиса переправлялись в клуб и тратились на зарплаты и трансферы футболистов киевлян, сообщает Der Spiegel.

Что интересно, брат Игоря Суркиса, Григорий, с 2000 по 2012 год руководил ФФУ, а в 2013-19 годах занимал пост вице-президента УЕФА.

Данный факт представители УЕФА заметили только в 2016 году. При этом вскоре дело было закрыто по причине отсутствия нарушений.

«Динамо» – 15-кратный чемпион Украины, обладатель 11 Кубков и 8 Суперкубков страны.

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