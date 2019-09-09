Полузащитник «Шахтера» и бывший игрок «Шальке» Евгений Коноплянка поделился мнением о Бундеслиге, где он выступал в 2016-2019 годах.

«Будет смешно звучать, но, если бы я получил предложение от «Боруссии» Дортмунд или «Баварии», наверное, отказал бы им. Потому что Бундеслига – не мой чемпионат. Это я понял еще после года нахождения там.

Не хочу говорить, что допустил ошибку, что жалею. Но испанский чемпионат подходил мне больше, чем немецкий. Там более силовой футбол, что скрывать, я не подхожу к этому, у меня другие плюсы. Нужно выбирать свой чемпионат и команду», – заявил Коноплянка.

В 2015-2016 гг. Коноплянка выступал за испанскую «Севилью».

Нынешним летом игрок вернулся в чемпионат Украины, где ранее провел 9 лет в составе «Днепра».

Football Leaks: «Динамо Киев» потратило 380 млн евро, выделенные на развитие футбола в стране

Качай приложение Eurosport для iOS или Android