«Если бы не ствол, ты бы лег». Алиев оторвался на полицейских, остановивших его машину
Лучший друг Артема Милевского снова угодил в скандал.
Бывший игрок киевского «Динамо» и «Локомотива» Александр Алиев вступил в конфликт с представителями полиции, которые остановили его автомобиль.
«Ты ***** [нифига] не знаешь. **** [Самка домашней собаки], не было бы у тебя ствола, я бы тебя, ***** [нафиг], ***** [ударил], ты лег бы», – сказал в числе прочего Алиев. Видеозапись инцидента можно посмотреть тут.
- На счету Алиева 28 матчей за сборную Украины и 6 забитых мячей.
- В 2018 году Алиев завершил спортивную карьеру. Последним клубом в его карьере стал «Интер» (Боярка).
- В августе воспитанник хабаровского футбола получил тренерскую лицензию.
Большое интервью Eurosport.ru с Александром Алиевым
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