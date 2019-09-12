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«Если бы не ствол, ты бы лег». Алиев оторвался на полицейских, остановивших его машину

«Если бы не ствол, ты бы лег». Алиев оторвался на полицейских, остановивших его машину
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Лучший друг Артема Милевского снова угодил в скандал.

Бывший игрок киевского «Динамо» и «Локомотива» Александр Алиев вступил в конфликт с представителями полиции, которые остановили его автомобиль.

«Ты ***** [нифига] не знаешь. **** [Самка домашней собаки], не было бы у тебя ствола, я бы тебя, ***** [нафиг], ***** [ударил], ты лег бы», – сказал в числе прочего Алиев. Видеозапись инцидента можно посмотреть тут.

  • На счету Алиева 28 матчей за сборную Украины и 6 забитых мячей.
  • В 2018 году Алиев завершил спортивную карьеру. Последним клубом в его карьере стал «Интер» (Боярка).
  • В августе воспитанник хабаровского футбола получил тренерскую лицензию.

Большое интервью Eurosport.ru с Александром Алиевым

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