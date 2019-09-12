Бывший игрок киевского «Динамо» и «Локомотива» Александр Алиев вступил в конфликт с представителями полиции, которые остановили его автомобиль.

«Ты ***** [нифига] не знаешь. **** [Самка домашней собаки], не было бы у тебя ствола, я бы тебя, ***** [нафиг], ***** [ударил], ты лег бы», – сказал в числе прочего Алиев. Видеозапись инцидента можно посмотреть тут.

На счету Алиева 28 матчей за сборную Украины и 6 забитых мячей.

В 2018 году Алиев завершил спортивную карьеру. Последним клубом в его карьере стал «Интер» (Боярка).

В августе воспитанник хабаровского футбола получил тренерскую лицензию.

Большое интервью Eurosport.ru с Александром Алиевым

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