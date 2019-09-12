Полузащитник Тарас Михалик помогал украинской армии во время выступлений за московский «Локомотив». Об этом сообщил украинский журналист Роман Бебех.

«Будучи игроком «Локомотива», Тарас помогал украинской армии. Он это не афишировал, потому что не считал нужным», – приводит слова Бебеха «Украина.ру».

Журналист также отметил, что у Михалика после возвращения на Украину возник конфликт с фанатами «Волыни». Конфликт сошел на нет после того, как фанаты удостоверились, что футболист переводил деньги ВСУ.

Михалик играл за «Локомотив» в 2013-2019 гг. До переезда в РПЛ Тарас выступал за киевское «Динамо», «Закарпатье» и киевский ЦСКА.

В чемпионате Украины-2019/20 Михалик провел 6 матчей в составе «Волыни» и не отметился результативными действиями.

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