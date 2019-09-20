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Украинский журналист: «Кононова предлагали в Киев, но ему бы не простили футболку с Путиным»

Украинский журналист: «Кононова предлагали в Киев, но ему бы не простили футболку с Путиным»
Eurosport

42 мин. назадОбновлено 41 мин. назад

Так или иначе, но коучу «Спартака», скорее всего, в ближайшее время придется искать новую работу.

Журналист телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас подтвердил информацию о том, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов мог получить назначение в киевское «Динамо».

«Кононова действительно предлагали президенту «Динамо». Бесполезно. Суркис – это взвешенный в своих решениях человек, который оценивает все риски приглашения патриота совсем недружественной нам страны. Белорусу здесь не простили бы знаменитой футболки и публичного прислуживания явному недругу Украины», – написал Бурбас в твиттере.

Журналист имеет в виду публикацию в инстаграме Кононова, датированную 2017 годом, где нынешний тренер «Спартака» одет в футболку с изображением президента России Владимира Путина.

  • 20 сентября «Спартак» Кононова уступил «Уфе» (0:1), красно-белые проиграли в четвертом матче подряд.
  • Кононов руководит «Спартаком» с середины прошлого сезона. Белорусский специалист сменил на посту главного тренера Рауля Рианчо.

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