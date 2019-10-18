Вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов затронул тему русского и украинского языков на Украине.

«Я думаю, что в Мариуполе спокойнее, чем в любом другом городе. Потому что есть усиленное внимание. Патрули иногда ходят. Года с 2016 не слышал, чтобы стреляли. Это не значит, что в принципе не стреляют. Просто нам не слышно. А стреляют же каждый день.

Думаю, в городе есть те, кто думает головой и видит, что происходит в Донецке сейчас, это помогает людям перестроиться. Я на это надеюсь. Но по всей Украине все равно есть вспышки этого русолюбия. Кому-то не нравится, что к нему на украинском языке обращаются.

Каждый в нашей стране должен знать украинский. Если, например, твоему собеседнику или тебе захочется использовать украинский язык — ты вполне должен это делать. Государственным языком, однозначно, должен быть украинский. Однозначно.

Но у нас ведь не убивают за русский язык, как рассказывают на РосТВ. В 2014 году, как раз, когда война началась в Донецке, я приехал во Львов и разговаривал там на русском языке. Ходил по городу в кофте «Шахтера», и мне никто ни слова не сказал. Все эти страшилки идут с той стороны», – сказал Худжманов Sport Arena.

После 10 туров УПЛ «Мариуполь» идет восьмым из 12 участников.

37-летний Худжамов провел 8 официальных матчей в сезоне-2019/20 и трижды отстоял на ноль.

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