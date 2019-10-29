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«С таким президентом нельзя быть вторыми или третьими». Ирина Морозюк возглавила футбольный клуб

«С таким президентом нельзя быть вторыми или третьими». Ирина Морозюк возглавила футбольный клуб
Eurosport

1 час назад

Футбольная карьера дамы пошла вверх.

Жена украинского футболиста Александра Морозюка Ирина стала президентом любительского клуба «Лион» из Львова – города, где она родилась.

«Мы гордимся, что именно Ирина Морозюк – единственная и самая обаятельная львица нашего прайда. С таким президентом мы не имеем права быть вторыми или третьими, поэтому обещаем всем вам, что всегда будем бороться только за победу!» – говорится в официальном заявлении клуба.

«Мои львята. Имею честь быть президентом футбольного клуба «Лион». У нас большие цели, все впереди!» – написала Ирина.

  • Муж Ирины Николай выступает за турецкий «Ризерспор».
  • Ирина ведет горячий инстаграм и регулярно участвует в разного рода футбольных челленджах.

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