Контрольно-дисциплинарный комитет федерации футбола Украины наложил взыскание на львовский клуб «Рух» после того, как президент команды Григорий Козловский оскорбил судью.

«Рух» проиграл в 1/16 Кубка Украины «Мариуполю» (0:1), и Козловский заявил: «Хочу проявить уважение к команде «Мариуполь». Но чем ближе мы к высшей лиге, тем больше я понимаю комментарии «Динамо», что такое донецкое судейство. Я прошу прощения, но сегодня все люди в один голос на стадионе кричали: «судья – ******* [лицо нетрадиционной сексуальной ориентации]».

Знаете, мне, как президенту, трудно согласиться, но реально *******. Может, они думают, что люди не понимают в футболе, что такое дух футбола, что такое игра, что такое праздник. Все ради результата? Чем ближе я туда, к высшей лиги, тем больше я понимаю, что такое донецкое судейство».

После матча КДК назначил «Руху» штраф в размере 500 тысяч гривен (1,3 миллиона рублей) и условно лишил клуб трех очков во втором украинском дивизионе. Об этом сообщается на сайте ФФУ.

В первой лиге Украины «Рух» идет на третьем месте и претендует на выход в высший дивизион.

Козловский уже получал длительные дисквалификации за неподобающее поведение: он угрожал арбитрам и несколько раз выбегал на поле во время матча.

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