«Шахтер» в матче 11-го тура чемпионата Украины победил киевское «Динамо» – 1:0.

Второй тайм матча оказался омрачен неприятным эпизодом: фанаты киевского клуба спровоцировали бразильцев из «Шахтера» расистскими выкриками, после чего главный арбитр временно увел команды с поля.

По итогам эпизода красную карточку получил нападающий «Шахтера» Тайсон. В одном из моментов бразилец нарушил правила, развернулся в сторону болельщиков «Динамо» и показал им средний палец.

Игроки киевлян пытались успокоить фанатов, но их попытки оказались бесполезными – расистские выкрики в сторону футболистов «Шахтера» продолжились. В итоге Тайсон и Дентиньо не справились с эмоциями и расплакались, а седьмой номер «горняков» еще и схлопотал прямую красную за непристойный жест.

Единственный мяч в прошедшем матче забил Сергей Кривцов.

«Шахтер» лидирует в чемпионате Украины с 40 очками.

«Динамо» идет на четвертой строчке, на счету команды 27 баллов.

«Шахтер» горел в 2 мяча за 3 минуты до конца компенсированного времени, и все равно выцарапал ничью

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