Бразильский нападающий «Шахтера» Тайсон, который подвергся расизму в матче против киевского «Динамо», рассказал о произошедшем.

«Я люблю свою расу и бьюсь за ее цвет. Я никогда не буду молчать, встречаясь с таким бесчеловечным и ужасным поведением. Мои слезы были вызваны возмущением и отрицанием происходящего, беспомощностью, потому что в тот момент я ничего не мог сделать. Но нас учили быть сильными и бороться за свои права и равенство.

Мой выбор – поднять голову и не прекращать борьбу. В расистском обществе недостаточно не быть расистом, мы все должны быть антирасистами. Футболу и миру нужно больше уважения. Спасибо всем за слова поддержки, мы продолжим бороться. Нет расизму», – написал 31-летний Тайсон.

После расистских выкриков с трибуны «Динамо» Тайсон показал фанатам средний палец, расплакался и был удален с поля. Судья временно увел команды в подтрибунные помещения.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Шахтера».

Тайсона взбесили расистские выкрики фанатов «Динамо» – он показал им средний палец и был удален

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