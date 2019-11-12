Украинское Класико завершилось не только победой «Шахтера» со счетом 1:0, но и расистским скандалом. По ходу матча болельщики киевского «Динамо» оскорбляли бразильских игроков «горняков». Фанаты киевлян ухали, а выкрики продолжались в течение всего второго тайма.

А потом зарядили «А ну-ка давай-ка у***ай отсюда». Видео можно посмотреть тут.

Еще на 63-й минуте арбитр попросил диктора на стадионе утихомирить гостевых болельщиков, но это не помогло. Апофеоз случился на 74-й минуте. Форвард «Шахтера» Тайсон нарушил правила, а после резко побежал к трибуне, пнул мяч на сектор и показал средний палец. К сектору прибежали и остальные бразильцы «горняков», а также игроки «Динамо», которые пытались успокоить и ультрас, и соперников.

В итоге главный арбитр временно увел команды с поля. Дентиньо и Тайсон ушли в слезах. Впрочем, после возвращения на поле бразильцев все равно стало меньше – судья показал Тайсону красную карточку за непристойный жест.

Как отреагировало «Динамо»

Тренер киевлян Алексей Михайличенко сделал вид, что вообще не понял, в чем дело: «Честно говоря, когда абстрагируюсь на матче, все остальное не слышу».

Позднее столичный клуб опубликовал заявление с официальной позицией по инциденту: «Многочисленными СМИ распространено официальное заявление менеджмента одного из футбольных клубов-участников матча, в котором, безапелляционно, обвиняются болельщики нашей команды, которые якобы совершили расистские и ксенофобские действия. Футбольный клуб «Динамо» своими действиями и поступками неоднократно подчеркивал преданности принципам фэйр-плей, общечеловеческим ценностям. Борьба с негативными проявлениями отдельных индивидуумов является постоянной.

taisonEurosport

Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось. Выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования».

Что сказал Тайсон

Через несколько часов после игры Тайсон выложил пост в инстаграме: «Я никогда не заткнусь перед лицом такого бесчеловечного и жалкого акта. Мои слезы были от возмущения, неприятия и беспомощности, что я не могу ничего сделать в этот момент. Но мы рано учимся быть сильными и готовы драться. Биться за наши права и равенство. Моя роль – биться, бить в грудь, идти с поднятой головой и всегда бороться. В расистском обществе недостаточно не быть расистом, мы должны быть антирасистами. Футбол нуждается в большем уважении, мир нуждается в большем уважении. Спасибо за все сообщения поддержки. Мы продолжаем бороться. Нет расизму».

Как отреагировали Неймар, игроки и пресса на западе

Бразильские партнеры Тайсона и Дентиньо, естественно, выступили в поддержку футболистов.

«Трудно поверить, что есть люди, которые чувствуют себя лучшими из-за своего цвета кожи. Мне очень жаль, что я стал свидетелем этого сегодня, и желаю друзьям Тайсону и Дентиньо много сил», – написал Жуниор Мораеш.

Маркос Антонио рассказал, что «ребята сейчас чувствуют себя ужасно», а пропустивший игру из-за дисквалификации Алан Патрик оставил запись, которую репостнул форвард «ПСЖ» Неймар: «Сил моим собратьям Тайсону и Дентиньо. Еще один очень печальный и неприемлемый эпизод в Европе. Невероятно, что это все еще случается. Миру нужны любовь и мир. Давайте преодолеем это вместе. Уверен, что футбол навсегда победит расизм. Мы продолжим вместе борьбу, и мы победим. Нет расизму».

Позднее Ней выложил в сторис скрины с матча, подписав их: «Нет расизму».

Отреагировал и экс-игрок «Шахтера», а сейчас полузащитник «Эвертона» Бернард: «К сожалению, это очень отсталая страна, когда дело касается этого [расизма], брат. Но держи голову выше, никогда не прекращай бороться и делать, что ты умеешь очень хорошо – играть в футбол. Люблю тебя».

Не остались в стороне и европейские медиа. Итальянский Sky Sport сравнил жест Тайсона с аналогичным проявлением эмоций от Марио Балотелли – тот в октябре 2019 года после выкриков с трибун показал средний палец фанатам «Интера», а чуть позже в аналогичной ситуации пнул мяч на трибуны в игре с «Вероной».

А talkSPORT сделал следующую подводку к новости: «Позорные кадры из Украины. Тайсон удален после отвратительной расистской акции, в результате которого его одноклубник Дентиньо расплакался».

Что там с расизмом в украинском футболе

Список крупных неприятных инцидентов с расистским подтекстом (в том числе и с фанатами «Динамо») на Украине за последние пять лет, к сожалению, немаленький.

Октябрь 2014-го. Во время гостевого матча Кубка Украины против «Полтавы» игрок «Шахтера» Алекс Тейшейра неожиданно ударил мячом в сторону фанатов хозяев. Как выяснилось позже, именно из-за расистских выкриков.

Во время гостевого матча Кубка Украины против «Полтавы» игрок «Шахтера» Алекс Тейшейра неожиданно ударил мячом в сторону фанатов хозяев. Как выяснилось позже, именно из-за расистских выкриков. Октябрь 2015-го. Во время матча группового этапа ЛЧ с «Челси» в Киеве произошло сразу несколько атак на чернокожих болельщиков «синих». Закончилось все двумя матчами без зрителей, а также условной трехлетней дисквалификацией

Во время матча группового этапа ЛЧ с «Челси» в Киеве произошло сразу несколько атак на чернокожих болельщиков «синих». Закончилось все двумя матчами без зрителей, а также условной трехлетней дисквалификацией Апрель 2016-го. Львовские «Карпаты» наказаны штрафом и закрытием фан-сектора из-за скандирований против нигерийского нападающего Габриэля Окечукву. В частности, фанаты кричали «***** [Нафиг] «Карпатам» мавпа (обезьяна по-украински)».

Львовские «Карпаты» наказаны штрафом и закрытием фан-сектора из-за скандирований против нигерийского нападающего Габриэля Окечукву. В частности, фанаты кричали «***** [Нафиг] «Карпатам» мавпа (обезьяна по-украински)». Апрель 2017-го. Фанаты «Динамо» на матче с «Шахтером» устроили перфоманс под названием «Белая шиза». Болельщики облачились во все белое, дымили белыми шашками и выбрасывали белую же бумагу. Некоторые западные медиа интерпретировали это как собрание Ку-Клукс-Клана.

Фанаты «Динамо» на матче с «Шахтером» устроили перфоманс под названием «Белая шиза». Болельщики облачились во все белое, дымили белыми шашками и выбрасывали белую же бумагу. Некоторые западные медиа интерпретировали это как собрание Ку-Клукс-Клана. Март 2019-го. Вновь «Челси». Теперь уже плей-офф Лиги Европы. «Мы подтверждаем информацию о расистских оскорблениях в адрес одного из игроков от небольшой группы болельщиков хозяев», – сообщил официальный сайт лондонцев. Английские медиа быстро обозначили жертву оскорблений – молодой полузащитник клуба Каллум Хадсон-Одои.

Расизм касался и игроков «Динамо». Экс-полузащитник киевского гранда Че-Че назвал выкрики с трибун одной из причин, заставивших его покинуть клуб: «Были эпизоды с проявлением расизма. С болельщиками Киева таких проблем не было, это были фаны соперников, которые иногда называли меня «черным».

Что уж говорить, если проблема коснулась даже звездного Яя Туре: «Я чувствовал себя униженным и очень злым. Обезьяньи уханья были хуже всего. Я должен был к этому привыкать, стараться играть в футбол, пока болельщики кричат «Черное д*****! Вали назад!» Такое происходило в каждом матче. Иногда это делали болельщики моего же клуба («Металлист» – Eurosport.ru).

Помню, как звонил отцу и говорил: «Они изображали обезьян прямо передо мной. Папа, мне очень плохо!» А он говорил возвращаться на поле и играть. Он не желал, чтобы это влияло на меня, но не знал, как сильно я от этого страдал».

Мантия ку-клукс-клана со свастикой и майка с Гитлером. Фанаты испортили матч «Динамо – «Шахтер»Eurosport

Украинский журналист, ведущий YouTube-канала ТаТоТаке Сергей Болотников рассказал корреспонденту Eurosport.ru Александру Петрову о проблеме расизма в украинском футболе: «Это проблема всего движа, не только киевского «Динамо» – он весь ультраправый. Все эти темы периодически всплывают. Практически на каждом матче можно найти какие-то символы, заряды «Зиг Хайль» или еще что-то. Просто на это обычно никто не обращает внимания, если это не еврокубки. Сейчас скандал случился только из-за того, что Тайсон обратил внимание и отреагировал. Если бы он не устроил разборки, не показал палец, то ничего не было бы. Эти уханья происходят постоянно, честно говоря, я думал, что игроки уже ко всему привыкли.

Проблема именно движа «Динамо» в том, что он самый масштабный и активный, и, соответственно, чаще всего инциденты происходят именно с ними. В нем есть отдельное сообщество «Родичи» – это такие ультраультраправые ребята, они избивали темнокожих болельщиков на матче с «Челси» несколько лет назад. Возможно, в случае с Тайсоном были именно они, хотя наверняка подключались все. Покорчить из себя обезьяну не считается для них расизмом – это обычная практика.

Как меняется ситуация? Несколько лет назад постоянно были проблемы – дисквалификации, штрафы. «Динамо» после скандала с «Челси» три сезона играло без титульного спонсора с надписью «No to racism». Потом все немного приутихло. Года два до случая с Тайсоном таких эпизодов не было».

Что грозит «Динамо» и фанатам?

Согласно регламенту УЕФА об обеспечении правопорядка, после первого расистского инцидента клуб получает частичное закрытие трибуны или сектора, где произошло правонарушение. При повторном инциденте – проведение матчей без зрителей, а также денежный штраф. Также УЕФА предписывает закрыть доступ тем болельщикам, которые замечены в расистских выходках.

«Думаю, будет совсем условное наказание, как у нас обычно это и бывает. Максимум впаяют матч без зрителей. Я не смотрел регламент, не хочу быть голословным. Но так, как это выездной матч был, насколько помню, просто закроют на несколько матчей выездной сектор. Это не проблема. Они просто купят левые билеты и зайдут по ним.

Большой разборки вряд ли будет, никто в этом не заинтересован», – считает Болотников.

Ситуацию вокруг нового скандала будут разбирать комитет по этике и дисциплинарный комитет ФФУ. По информации телеканала «Футбол 1», киевлянам грозит штраф в 250-500 тысяч гривен и матч при пустых трибунах.

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