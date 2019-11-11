Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал расистский скандал, случившийся на матче 14-го тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Динамо».

«Расизм – это позорно для страны, которая выбрала европейский вектор направления. Для страны, желающей жить достойно и цивилизованно. Футбольный матч «Шахтер» – «Динамо» был остановлен из-за проявлений расизма в отношении игроков. Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путем унижения других.

Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. Не знаниями, не достижениями, не успехами, не поступками... Это позорно не только для болельщиков и людей, которые оскорбляют других, но и позорно для всей страны! Я считаю категорически недопустимыми подобные инциденты. Расизму и дискриминации не место ни на футбольном поле, ни в парламенте, ни на улицах города», – написал Беленюк в инстаграме.

Во время игры «Шахтер» – «Динамо» полузащитник «горняков» Тайсон был удален с поля после того, как показал фанатам непристойный жест.

Фанаты «Динамо» спровоцировали бразильца расистскими выкриками и довели его до слез.

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