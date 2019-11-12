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FIFPro направила запрос об отмене красной карточки Тайсону

FIFPro направила запрос об отмене красной карточки Тайсону
Eurosport

43 мин. назад

Это было бы справедливо.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) направила запрос в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) с просьбой об отмене красной карточки бразильскому игроку «Шахтера» Тайсону.

Тайсон в ответ на расистские оскорбления выбил мяч на трибуну и показал неприличный жест в адрес болельщиков соперника в домашнем матче чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:0). Бразилец и его партнер по команде Дентиньо расплакались, главный арбитр встречи Николай Балакин увел команды в подтрибунное помещение на несколько минут, после чего игроки вернулись на поле и Тайсон получил красную карточку.

«Мы обращаемся к УАФ с просьбой отменить красную карточку Тайсона. Также просим провести расследование по факту поведения болельщиков и работы официальных лиц в данной ситуации», – говорится в сообщении FIFPro.

  • FIFPro находится в постоянном контакте с обоими футболистами и оказывает им необходимую поддержку.
  • «Шахтер» лидирует в чемпионате Украины, набрав 40 очков. «Динамо» располагается на четвертом месте, на счету киевлян 27 баллов.

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