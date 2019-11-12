Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) направила запрос в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) с просьбой об отмене красной карточки бразильскому игроку «Шахтера» Тайсону.

Тайсон в ответ на расистские оскорбления выбил мяч на трибуну и показал неприличный жест в адрес болельщиков соперника в домашнем матче чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:0). Бразилец и его партнер по команде Дентиньо расплакались, главный арбитр встречи Николай Балакин увел команды в подтрибунное помещение на несколько минут, после чего игроки вернулись на поле и Тайсон получил красную карточку.

«Мы обращаемся к УАФ с просьбой отменить красную карточку Тайсона. Также просим провести расследование по факту поведения болельщиков и работы официальных лиц в данной ситуации», – говорится в сообщении FIFPro.

FIFPro находится в постоянном контакте с обоими футболистами и оказывает им необходимую поддержку.

«Шахтер» лидирует в чемпионате Украины, набрав 40 очков. «Динамо» располагается на четвертом месте, на счету киевлян 27 баллов.

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