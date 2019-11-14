Один из ультрас киевского «Динамо» заявил, что фанаты не проявляли расизм во время матча чемпионата Украины против «Шахтера». Уханье якобы было акцией в поддержку северных пятнистых сов.

«У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные», – сказал фанат по прозвищу Декстер YouTube-каналу «Спецкор».

После расистских выкриков с трибуны «Динамо» бразильский игрок «Шахтера» Тайсон показал фанатам средний палец, расплакался и был удален с поля. Судья временно увел команды в подтрибунные помещения.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Шахтера».

Фанаты «Динамо» довели до слез бразильцев «Шахтера». Что известно о расизме в украинском футболе

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