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«Это акция в поддержку пятнистых сов». Ультрас «Динамо Киев» объяснил уханье на матче с «Шахтером»

«Это акция в поддержку пятнистых сов». Ультрас «Динамо Киев» объяснил уханье на матче с «Шахтером»
Eurosport

16 мин. назад

Устроит ли такое объяснение бразильцев «Шахтера»?

Один из ультрас киевского «Динамо» заявил, что фанаты не проявляли расизм во время матча чемпионата Украины против «Шахтера». Уханье якобы было акцией в поддержку северных пятнистых сов.

«У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные», – сказал фанат по прозвищу Декстер YouTube-каналу «Спецкор».

  • После расистских выкриков с трибуны «Динамо» бразильский игрок «Шахтера» Тайсон показал фанатам средний палец, расплакался и был удален с поля. Судья временно увел команды в подтрибунные помещения.
  • Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Шахтера».

Фанаты «Динамо» довели до слез бразильцев «Шахтера». Что известно о расизме в украинском футболе

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