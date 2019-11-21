Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич считает, что ситуация с проявлением фанатами расизма в матче между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» была призвана дискредитировать страну.

«Такого скандала в нашем государстве еще никогда не было. Позволю себе предположить, что это была спланированная кем-то спецоперация по дискредитации Украины. Ведь такое событие, очевидно, портит репутацию всей стране, которую считают толерантной.

Я считаю, что нужно вылавливать подонков, которые так ведут себя на трибунах. Следует привлечь правоохранительные органы. Если идентифицируем личности, то в дальнейшем они должны получить пожизненный запрет на посещение футбольных матчей. Такой метод успешно использовала Англия», – цитирует 68-летнего Маркевича «Экспресс».

После расистских выкриков с трибуны «Динамо» бразильский игрок «Шахтера» Тайсон показал фанатам средний палец, расплакался и был удален с поля. Судья временно увел команды в подтрибунные помещения.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Шахтера».

«Это акция в поддержку пятнистых сов». Ультрас «Динамо Киев» объяснил уханье на матче с «Шахтером»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android