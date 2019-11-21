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«Шахтер» оштрафовали за объявление на русском
Матч «горняков» против «Динамо» не перестает генерировать инфоповоды.
Донецкий «Шахтер» оштрафовали на 20 тысяч гривен за объявление по стадиону на русском языке на матче против киевского «Динамо».
В той игре капитан донецкой команды Тайсон подвергся оскорблениям на расовой почве, и судья матча Николай Балакин призвал диктора по стадиону сделать объявление о недопустимости подобных кричалок. В итоге месседж прозвучал на русском языке.
Согласно украинскому закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», русский язык не может использоваться публично практически ни в каких сферах жизни. Как сообщает Футбол 24, контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о санкциях в адрес домашней команды.
- «Шахтер» выиграл со счетом 1:0.
- Тайсона удалили за неприличный жест в адрес гостевых фанатов.
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