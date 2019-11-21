«Шахтер» оштрафовали за объявление на русском

Донецкий «Шахтер» оштрафовали на 20 тысяч гривен за объявление по стадиону на русском языке на матче против киевского «Динамо».

В той игре капитан донецкой команды Тайсон подвергся оскорблениям на расовой почве, и судья матча Николай Балакин призвал диктора по стадиону сделать объявление о недопустимости подобных кричалок. В итоге месседж прозвучал на русском языке.

Согласно украинскому закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», русский язык не может использоваться публично практически ни в каких сферах жизни. Как сообщает Футбол 24, контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о санкциях в адрес домашней команды.

«Шахтер» выиграл со счетом 1:0.

Тайсона удалили за неприличный жест в адрес гостевых фанатов.

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