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Президента Украинской ФА обвиняют по пяти уголовным делам

Президента Украинской ФА обвиняют по пяти уголовным делам
Eurosport

49 мин. назадОбновлено 36 мин. назад

У Андрея Павелко проблемы.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко стал фигурантом пяти уголовных дел.

Функционеру предъявлены обвинения в разворовывании бюджетных средств в размере 270 млн гривен (712 млн рублей), выделенных на строительство футбольных полей. Также мужчину подозревают в растрате финансов, выделенных Украине УЕФА для продвижения социальной программы «Хет-трик». Еще Павленко фигурирует в деле о завышении цен на товары, подозревается в злоупотреблении служебным положением и передаче ложных данных при декларировании имущества, передает сайт комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.

  • Сборная Украины вышла на Евро-2020.
  • Команда заняла первое место в группе B, обогнав Португалию.
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