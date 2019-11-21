Президента Украинской ФА обвиняют по пяти уголовным делам

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко стал фигурантом пяти уголовных дел.

Функционеру предъявлены обвинения в разворовывании бюджетных средств в размере 270 млн гривен (712 млн рублей), выделенных на строительство футбольных полей. Также мужчину подозревают в растрате финансов, выделенных Украине УЕФА для продвижения социальной программы «Хет-трик». Еще Павленко фигурирует в деле о завышении цен на товары, подозревается в злоупотреблении служебным положением и передаче ложных данных при декларировании имущества, передает сайт комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.

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