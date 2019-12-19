Киевское «Динамо» намерено расторгнуть соглашение с форвардом Жерсоном Родригесом.

Как сообщает Sport Arena, 8 декабря игрок сослался на болезнь и пропустил обязательную тренировку. Вечером того же дня Родригес отправился в ночной клуб и опубликовал оттуда фото. Узнав об этом, врачи киевского клуба поехали к Жерсону домой, но не обнаружили его на месте.

После того, как информация о фейковой болезни Родригеса подтвердилась, футболист был выставлен на трансфер.

Родригес стал игроком «Динамо» в начале 2019 года. В составе команды он провел восемь матчей и забил два мяча.

Весной 2017 года уроженец Португалии Родригес дебютировал в составе сборной Люксембурга.

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