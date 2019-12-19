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Игрок киевского «Динамо» сослался на болезнь и оторвался в ночном клубе. Его выставили на трансфер
Парень расставил приоритеты: тусовка – в первую очередь, тренировка – во вторую.
Киевское «Динамо» намерено расторгнуть соглашение с форвардом Жерсоном Родригесом.
Как сообщает Sport Arena, 8 декабря игрок сослался на болезнь и пропустил обязательную тренировку. Вечером того же дня Родригес отправился в ночной клуб и опубликовал оттуда фото. Узнав об этом, врачи киевского клуба поехали к Жерсону домой, но не обнаружили его на месте.
После того, как информация о фейковой болезни Родригеса подтвердилась, футболист был выставлен на трансфер.
- Родригес стал игроком «Динамо» в начале 2019 года. В составе команды он провел восемь матчей и забил два мяча.
- Весной 2017 года уроженец Португалии Родригес дебютировал в составе сборной Люксембурга.
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