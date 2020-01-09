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Михалик спровоцировал драку на рождественском турнире по футзалу
Украинец отличился со знаком минус.
Экс-игрок «Локомотива» и сборной Украины Тарас Михалик спровоцировал драку на рождественском турнире по футзалу.
36-летний футболист был заявлен за клуб из родного Любешова и по ходу игры набросился на соперника после нескольких грубых стыков. Судья удалил Михалика с площадки.
- Сейчас Михалик выступает за «Волынь» – клуб Первой Лиги Украины.
- С «Локомотивом» Тарас выиграл чемпионство и трижды стал обладателем Кубка России.
Михалик переводил деньги ВСУ во время выступлений в России за «Локомотив»
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