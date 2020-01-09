Экс-игрок «Локомотива» и сборной Украины Тарас Михалик спровоцировал драку на рождественском турнире по футзалу.

36-летний футболист был заявлен за клуб из родного Любешова и по ходу игры набросился на соперника после нескольких грубых стыков. Судья удалил Михалика с площадки.

Сейчас Михалик выступает за «Волынь» – клуб Первой Лиги Украины.

С «Локомотивом» Тарас выиграл чемпионство и трижды стал обладателем Кубка России.

Михалик переводил деньги ВСУ во время выступлений в России за «Локомотив»

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