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Михалик спровоцировал драку на рождественском турнире по футзалу

Михалик спровоцировал драку на рождественском турнире по футзалу
Eurosport

22 мин. назад

Украинец отличился со знаком минус.

Экс-игрок «Локомотива» и сборной Украины Тарас Михалик спровоцировал драку на рождественском турнире по футзалу.

36-летний футболист был заявлен за клуб из родного Любешова и по ходу игры набросился на соперника после нескольких грубых стыков. Судья удалил Михалика с площадки.

  • Сейчас Михалик выступает за «Волынь» – клуб Первой Лиги Украины.
  • С «Локомотивом» Тарас выиграл чемпионство и трижды стал обладателем Кубка России.

Михалик переводил деньги ВСУ во время выступлений в России за «Локомотив»

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