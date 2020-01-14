Шоу фанатов «Динамо Киев» заняло третье место в голосовании за лучший перфоманс 2019 года.

Перфоманс под названием «Пляжная шиза» уступил только креативности фанатов венгерского «Ференцвароша» и марокканской «Раджи» из Касабланки.

Болельщики киевлян не ограничились традиционным баннером, а устроили шоу на целый матч. Сложно это описывать, просто посмотрите видео на ютьюб-канале фанатского движения «Динамо».

Вот этот перфоманс «Ференцвароша» был признан лучшим:

Голосование проводил сайт Ultras-Tifo на странице в фейсбуке.

«Динамо» занимает вторую строчку чемпионата Украины.

Лидирует «Шахтер», отрыв горняков во главе таблицы составляет 14 очков.

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