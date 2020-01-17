Футбольный клуб «Агробизнес», выступающий в Первой лиге Украины, расторг контракт с нападающим Игорем Сикорским. Причиной такого решения послужил отпуск Сикорского в Санкт-Петербурге.

«Жаль, но сегодня футбол – это политика. Когда на Украине война, с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается.

Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься любимым делом благодаря защитникам Украины, сохраняющим на Украине мирную жизнь.

В то время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли. ФК «Агробизнес» считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба», – говорится в заявлении на сайте клуба.

«Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины после 19 туров.

Сикорский в нынешнем сезоне забил восемь мячей в 19 матчах.

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