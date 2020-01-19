Президент украинского футбольного клуба «Агробизнес» Олег Собуцкий объяснил расторжение контракта с футболистом Игорем Сикорским, который провел отпуск в Санкт-Петербурге.

«Когда я увидел его фотографии на фоне символов РФ, меня это очень возмутило. Не знаю, почему он покинул территорию Украины и уехал в Россию. Я недолго сомневался, чтобы принять решение о расторжении контракта с Сикорским. Меня поддержали главный тренер и вице-президент нашего клуба.

У нас патриотичная команда, патриотичные люди, и такая ситуация просто неприемлема. Я сразу объявил, что мы разрываем контракт с Сикорским, чего бы нам это ни стоило. Деньги в данной ситуации не играют ключевую роль. Для нас важны репутация, честь, патриотизм и украинский дух.

Уверен, что Сикорский навредил имиджу клуба, это даже не обсуждается. Он поехал в Россию и сфотографировался с их национальной символикой, демонстрируя при этом довольное лицо. Так о чем мы еще можем говорить?», – цитирует Собуцкого Sportarena.

«Агробизнес» идет на шестом месте в Первой лиге Украины после 19 туров.

Сикорский в нынешнем сезоне забил восемь мячей в 19 матчах.

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