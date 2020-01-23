Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

Как сообщает Sky Sports, агент Матвиенко подтвердил наличие переговоров между клубами. Предполагается, что «Шахтер» запросит за 23-летнего защитника 30 миллионов фунтов (около 35,5 млн евро).

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дважды наблюдал за игрой Матвиенко в нынешнем сезоне в матчах против «Манчестер Сити» (до недавнего времени испанец работал в Манчестере помощником Хосепа Гвардиолы). По данным «Команды1», Артета на протяжении двух лет лично вел кандидатуру Матвиенко и выступал за его трансфер на «Этихад Стэдиум». Перейдя на работу в «Арсенал», Микель начал лоббировать переезд Николая в Лондон.

Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года.

Матвиенко является воспитанником «Шахтера». На счету игрока 26 матчей в составе сборной Украины.

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