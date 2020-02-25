Страйкер сборной Украины и «Динамо Киев» Артем Беседин узнал наказание за нарушение антидопинговых правил.

Беседин сдал положительную пробу после матча Лиги Европы против шведского «Мальмё» 28 ноября. Клуб уведомили о положительном результате допинг-теста Беседина 19 декабря, и с тех пор игрок не выходил на поле. 25 февраля апелляционная палата УЕФА вынесла окончательный вердикт – игрока ждет годичная дисквалификация.

«Дело рассматривалось сразу в апелляционном органе УЕФА по ускоренной процедуре без предварительного рассмотрения контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА по ходатайству самого Артема Беседина. Относительно того, будет ли обжаловано это решение в Спортивном арбитражном суде, мы сообщим после ознакомления с полным текстом документа. Надеемся, что получим его как можно быстрее», – говорится в заявлении клуба.

Срок бана отсчитывается с 19 декабря прошлого года – фактически, игроку осталось провести вне игры 10 месяцев.

«Динамо» идет на втором месте в чемпионате Украины и уступает «Шахтеру» 14 баллов.

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