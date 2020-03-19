Бывший футболист «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев порассуждал о пандемии коронавируса и мерах по борьбе с распространением заболевания.

«Что скажете вы по этому коронавирусу? Прошелся я чуть-чуть по Оболони. Здесь машин, конечно, уйма. В метро спускался. Все закрыто. Но дома невозможно сидеть, погода хорошая. Честно, я в это не верю. А вы как думаете? Жалко, что все позакрывали, но ничего, прорвемся. Всем хорошего настроения, никто не болейте, это самое главное.

Прогулялся я по улице. Что могу сказать – народу уйма, людей много, детишек очень много, погода хорошая. Так что, я думаю, все это фейки. Для кого нужен коронавирус, и кто это все запустил? Но слышал, что сегодня 368 людей в Италии умерло. Но я думаю, что это все фейк. Самое главное – берегите себя и будьте здоровыми», – сказал 35-летний Алиев в инстаграм-сториз.

В России Алиев выступал за «Локомотив» и «Анжи».

В мире зафиксировано более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 8 тысяч человек умерли.

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