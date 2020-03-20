Сенегальский футболист «Карпат» Матар Дийе использовал новое приложение Gradient, определяющее национальность человека по фото, и пошутил насчет получившегося результата.

Нападающий оказался на 61% украинцем, на 35 – африканцем, а также норвежцем и шведом. «Спасибо тебе боже, что я не москаль!» – написал Дийе по-украински.

Дийе выступает за «Карпаты» на правах аренды из донецкого «Олимпика».

«Карпаты» идут на последнем месте чемпионата Украины.

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