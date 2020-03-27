Букмекеры принимали ставки на несуществующий матч украинских клубов

Российские и мировые букмекеры принимали ставки на матч украинских команд «Лозоватка» и «Мелитопольская Черешня» в рамках Кубка «Азов», который не состоялся из-за пандемии коронавируса.

За пять дней до предполагаемой игры, 21 марта, в фейсбуке появилась страница FC Berdyansk с протоколами матчей Кубка. В документах не были указаны составы команд и имена судей.

Главный тренер «Мелитопольской Черешни» Юрий Ярмошенко отреагировал на сбор ставок и выступил с обращением:

«Уважаемые болельщики, я, Ярмошенко Юрий, тренер ФК «Мелитопольская Черешня», официально заявляю, что наш клуб во время карантина товарищеские матчи не проводит и не участвует ни в каких турнирах, все футболисты находятся на карантине. К ставкам букмекерских контор наш клуб отношения не имеет».

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«Не могу поверить в то, что они провернули сегодня. Я мгновенно понял, что происходит что-то не то. И мы сразу начали расследование в ФФУ. Мы шокированы. Они думали, мы не узнаем? Я думаю, что у провайдеров будут огромные проблемы после этого. Это мошенничество затронуло всех букмекеров мира», – сказал он в комментарии «Чемпионату».

Ставки принимали британская букмекерская фирма Ladbrokes, ирландская Paddy Power, австрийский Bwin и некоторые букмекеры России.

Обе команды – любительские и не играют в профессиональных лигах Украины.

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