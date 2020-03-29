«Сбил женщину и покинул страну». Президент УПЛ рассказал жесть про владельцев клубов

Президент Украинской премьер-лиги (УПЛ) Томас Гримм рассказал несколько интересных историй о владельцах местных клубов.

«Я не баллотируюсь на переизбрание. После двух лет в должности я понял, что УПЛ нельзя управлять из Швейцарии при существующих обстоятельствах. Я нахожусь в Киеве каждые две недели в течение трех дней, регулярно посещаю футбольные матчи по выходным, но этого недостаточно. И да, в украинском футболе есть много разных историй, которые не облегчают работу в качестве президента лиги.

Пытались ли меня купить? Нет, это никогда не было проблемой. Я говорю скорее о владельцах клубов в Украине. Это невообразимые истории для нас, швейцарцев. Например, владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола. Его обвиняют в незаконном присвоении 2,5 триллиона гривен. Но, по крайней мере, вы знаете, кто он такой. У «Десны» есть неофициальный владелец, который не фигурирует в документах клуба. Его называют «Алкогольный король Украины», у него хорошие контракты с бывшим президентом Януковичем. Все знают, что клуб принадлежит ему.

Во «Львове» владелец, у которого даже нет фотографии. В «Мариуполе» клуб принадлежит иностранцу, которого никогда не видели на Украине. В «Карпатах» 50 процентов клуба принадлежат мужчине, который два года назад сбил женщину и бежал из страны», – цитирует Гримма Blick.

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