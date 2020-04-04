Бывший защитник «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему отказал «Барселоне» в 2017 году.

«Принимал решение сердцем. Я не мог бросить «Шахтер». Тогда была война. Не хотел, чтобы люди подумали, что я уезжаю из клуба, потому что мы не в Донецке. Чувствовал, что это важный момент нашей жизни – жизни «Шахтера» и Донбасса. Знаю, насколько меня уважали и любили в Донецке и насколько я любил. Я просто не мог позволить себе обидеть или разочаровать людей. Не жалею, что не ушел в «Барселону». Я остался в «Шахтере», потому что мое сердце приняло такое решение, вот и все», – цитирует игрока сайт «Шахтера».

37-летний хорват работает в тренерском штабе украинского клуба.

Он завершил карьеру в прошлом году в «Кальяри».

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