Полузащитник «Шахтера» и экс-футболист «Севильи» Евгений Коноплянка рассказал, кого поддерживает в чемпионате Испании, помимо бывшего клуба.

– Там две команды, кто может выиграть. За Дениса Черышева, на самом деле, тоже болею. Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл Ла Лигу, но мы все понимаем, что шанс на это – один процент.

– Только если вернется в «Реал».

– Да, только такой вариант. «Барселона» или «Реал»? Наверное, сейчас – «Барса». Хотя, когда в «Реале» был Криштиану, лига была немного интереснее, все согласны с этим, – сказал 30-летний Коноплянка в прямом эфире инстаграма ассоциации футбола Украины.

Коноплянка выступал за «Севилью» с 2015 года по 2017-й, также играл за «Шальке».

Черышев выступает за «Валенсию», которая на момент приостановки чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса идет на седьмом месте.

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