Бывший голкипер «Шахтера» и «Мариуполя» Рустам Худжамов поделился мнением об отношениях между Россией и Украиной.

«Не разделяю мнение Усика. Но что – загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалог. Проблема в том, что когда к власти пришел, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, то такие точки зрения снова повылазили наружу. Ты или я можем чувствовать себя в своей стране некомфортно. Если ты считаешь, что СССР – режим абсолютных убийц, то не можешь это говорить, потому что станешь порохоботом и бандеровцем.

Если скажешь, что Сталин – тварь, то тоже становишься порохоботом. Не украинцем, не патриотом, а падлюкой для всех. Это проблема. Но площадка для Усика или для Панти, с которым у вас недавно вышло интервью, – это один из принципов демократии. Где люди с разными взглядами, верованиями, сексуальной ориентацией являются гражданами одной страны. Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придем и для чего? Идем дружить с Россией, да?

Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми – оставить их и не трогать. В начале 2014-го вышел гулять с малым по Донецку. Возле нас какая-то пожилая женщина говорила по телефону. Спрашивала: «Ты видела выступления Путина, где он говорил, что не кинет Донецк? Я готова была расцеловать телевизор». Думаю, она там осталась. Интересно, понравилось ли ей все, что произошло. Не думаю», – приводит слова Худжамова UA.Tribuna.com.

Ранее украинский боксер Александр Усик дал интервью, где призвал к миру между Россией и Украиной.

Худжамов – воспитанник киевского «Динамо», выступал за «Мариуполь» в 2016-2020 гг.

В 2008-2015 гг. права на вратаря принадлежали донецкому «Шахтеру».

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