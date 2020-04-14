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«Ночью такую увидишь – сердечный приступ будет». Украинский кип оскорбил Грету Тунберг

«Ночью такую увидишь – сердечный приступ будет». Украинский кип оскорбил Грету Тунберг
Eurosport

18 мин. назад

Украинский вратарь обсудил 17-летнюю экоактивистку.

Бывший голкипер «Шахтера» и «Мариуполя» Рустам Худжамов прокомментировал деятельность 17-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг.

«Не считаю, что Грета Тунберг – это фейк. Возможно, она говорила правильные вещи, не знаю. Но я ей не поверил. Наиграно, по мимике видно. Ночью такую увидишь у себя на кухне – это же сердечный приступ будет», – заявил Худжамов в интервью ютьюб-каналу «Трендец».

  • В 2019 году Тунберг выступила на саммите ООН по климату, обвинив мировые правительства в пустословии и игнорировании климатических проблем.
  • Худжамов – воспитанник киевского «Динамо», выступал за «Мариуполь» в 2016-2020 гг.
  • В 2008-2015 гг. права на вратаря принадлежали донецкому «Шахтеру».

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