Бывший голкипер «Шахтера» и «Мариуполя» Рустам Худжамов прокомментировал деятельность 17-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг.

«Не считаю, что Грета Тунберг – это фейк. Возможно, она говорила правильные вещи, не знаю. Но я ей не поверил. Наиграно, по мимике видно. Ночью такую увидишь у себя на кухне – это же сердечный приступ будет», – заявил Худжамов в интервью ютьюб-каналу «Трендец».

В 2019 году Тунберг выступила на саммите ООН по климату, обвинив мировые правительства в пустословии и игнорировании климатических проблем.

Худжамов – воспитанник киевского «Динамо», выступал за «Мариуполь» в 2016-2020 гг.

В 2008-2015 гг. права на вратаря принадлежали донецкому «Шахтеру».

Итальянский тренер назвал экоактивистку Грету Тунберг маленькой шлюхой, его тут же уволили

Качай приложение Eurosport для iOS или Android