Футбол
Чемпионат Украины

Жена призвала Алиева не обсуждать секс втроем при детях в онлайн-трансляции, он грубо наехал на нее

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Александр Алиев («Локомотив»)Александр Алиев («Локомотив»)

Александр Алиев («Локомотив»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Семейные разборки Алиевых просочились в онлайн.

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев поругался с женой Татьяной во время прямого эфире в инстаграме.

Собеседница Алиева спросила, был ли у него секс втроем, и Александр ответил утвердительно. «Ты нормальный, *** [блин], вообще?! Рот свой закрой, стоят твои дети!» – послышался голос жены футболиста. Он сразу вступил с ней в перепалку:

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«Да че ты орешь, я тебя умоляю. Во-первых, люди сидят, смотрят. Че ты орешь? Да не ори, твою мать! Ты че рот раскрыла перед людьми?!» – грубо ответил Алиев.

«Выйди на балкон и разговаривай про секс», – заявила Татьяна.

  • На счету Алиева 28 матчей за сборную Украины и 6 забитых мячей.
  • В 2018 году Алиев завершил спортивную карьеру. Последним клубом в его карьере стал «Интер» (Боярка).

Алиев: «Поднимал руку на жену, почему нет? Мог пощечину или леща дать, не больше»

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