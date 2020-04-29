Валерий Газзаев был настолько шокирован, что выгнал игрока из киевского «Динамо».

Журналист Александр Андронов рассказал историю, из-за которой Александру Алиеву пришлось покинуть киевское «Динамо».

«В принципе, про Газзаева и Алиева можно рассказать много. Я был уверен, что из этого союза ничего не получится, о чем честно сказал и одному и другому на первом предсезонном сборе в Австрии. Точка невозврата была пройдена во время обеда на предыгровом заезде на базе. Кстати, знаю я это не от Газзаева, он не хотел выпускать эту историю в паблик. Алиева ждал колоссальный (50% от месячной зарплаты) штраф и уход из клуба.

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Игравший в «Динамо» тогда нигерийский защитник Айила Юссуф, ничего не подозревая, подошел к блюду с макаронами. Положил себе тарелку, посыпал сыром, полил маслом и пошел на свое место. В блюде оставалось немного макарон. Алиев схватил блюдо, догнал Юссуфа, и высыпал ему остатки в тарелку с криками: «Чего стесняешься, обезьяна, возьми еще!» Сказать, что Газзаев был в шоке – не сказать ничего. Поэтому, например, меня в поведении Алиева не может удивить вообще ничто», – написал Андронов в телеграм-канале.

После изгнания Алиев провел год в «Локомотиве» и вернулся в киевский клуб.

На счету Алиева 28 матчей за сборную Украины и 6 забитых мячей.

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