Александр снова пепелит на тему отношения к афроамериканцам.

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев прокомментировал инцидент, из-за которого его якобы отчислили из киевского «Динамо».

Ранее журналист Александр Андронов рассказал, как Алиев высыпал на тарелку нигерийского защитника Айила Юссуфа макароны со словами «Чего стесняешься, обезьяна, возьми еще».

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«Я еще во время юниорского чемпионата мира в 2005 году обратил внимание на то, как много макарон едят нигерийцы, накладывают себе по две тарелки вместо одной. Вот я, когда увидел потом Юссуфа в «Динамо», попросил объяснить, откуда такая любовь к макаронам. А он на меня так посмотрел... Ничего такого я не сказал. Я всегда обращался к африканцам «черножопые», а они мне отвечали «сука белая». Это мы шутили... Чтобы я относился к ним как к свиньям? Никогда», – заявил 35-летний Алиев в прямом эфире инстаграма.

После изгнания в 2010 году Алиев провел год в «Локомотиве» и вернулся в киевский клуб.

На счету Алиева 28 матчей за сборную Украины и 6 забитых мячей.

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