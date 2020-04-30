Украинский футболист Пердута: «Удивился, как легко жена взяла мою фамилию. Ее девичья – Москаль»

Игрок прокачал самоиронию за время карьеры.

Защитник «Ворсклы» Игорь Пердута рассказал о забавных ситуациях, связанных с его фамилией.

«Без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Но мне везло с людьми – над моей фамилией никто не смеялся зло. Все подколки всегда были дружескими. Я понимаю, что само слово Пердута довольно забавное, и если бы я сам услышал такую ​​фамилию, я бы улыбнулся. Вы же наверняка слышали, как меня партнеры зовут на поле – Пердя или Пердюня.

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Фамилия не приносит мне никакого дискомфорта. Легко ли жена согласилась взять фамилию? Она большая молодец. Я сам удивился, если честно, как легко она ее взяла. Она еще так удивленно у меня спрашивала: «Тю, а какую еще я должна брать?» В конце концов, у нее девичья фамилия Москаль», – приводит слова Пердуты «Полтавщина спорт».

29-летний футболист выступает за «Ворсклу» с 2010 года.

Клуб занимает четвертое место во второй группе чемпионата Украины.

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