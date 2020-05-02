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Алиев – о коронавирусе: «Скоро все закончится. Кому надо было, уже наворовали на этой теме»

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Александр Алиев

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 39 минут

Александр продолжает жечь глаголом.

Бывший украинский футболист Александр Алиев высказался по поводу ситуации с коронавирусом.

«Что касается коронавируса, то мое мнение не поменялось. Скоро все закончится. Уже заканчивается. Тому, кому надо было, уже наворовали денег на этой теме, теперь можно и карантин заканчивать. Но главное, чтобы люди были живы и здоровы. Пусть все это скорее закончится и вернется прежняя жизнь», – цитирует Алиева Meta-ratings.com.ua.

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  • На Украине зафиксировано как минимум 11 411 случаев заболевания коронавирусом: 279 человек умерли, 1498 – выздоровели.
  • На счету Алиева 28 матчей за сборную Украины и 6 забитых мячей.
  • В 2018 году Алиев завершил спортивную карьеру. Последним клубом в его карьере стал «Интер» (Боярка).

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