Если прецедент повторится, наказание будет жестче.

Полузащитник «Карпат» Алексей Хахлев извинился перед украинцами за то, что сфотографировался с красным флагом с изображением Владимира Ленина.

Футболист поздравил бабушку с днем рождения, выложив в сторис инстаграма снимок с ней и красным флагом. Позже публикация была удалена, а Хахлев объяснил поступок:

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Я вырос в украинской семье, с уважением и правильными взглядами на флаг, герб, гимн и все символы нашего государства. Имея честь защищать цвета нашей страны, всегда переживал незабываемые эмоции. Проживая за границей, всегда отстаивал ее честь и достоинство, никогда не давал ее унижать в моем присутствии. Мне бы хотелось попросить прощения за грубую ошибку абсолютно у каждого гражданина Украины, несмотря на статус, профессию и религию. Для меня Крым – это Украина. Война на востоке Украины – агрессия со стороны Российской Федерации.

«Карпаты» выступили с официальным заявлением по поводу случившегося, сделав Хахлеву строгий выговор. «Футбольный клуб «Карпаты» считает недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики. Алексей Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был строго предупрежден и проинформирован о более серьезных санкциях в случае повторения подобного. Футболист – публичное лицо и не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба.

Кроме того, с игроками команд всех возрастов клуба будут проведены беседы о недопустимости подобных поступков. Футбольный клуб «Карпаты» приносит искренние извинения болельщикам за поведение игрока», – говорится на официальном сайте львовской команды.

В 2018-2019 гг. Хахлев выступал за испанский клуб «Сан-Игнасио» из Терсеры – четвертого по силе дивизиона в стране.

В 2020 году Алексей присоединился к «Карпатам».

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