Дарья – девушка футболиста «Балкан»
Фото: Eurosport
Бренд производит не только купальники.
Дарья – девушка футболиста «Балкан» Андрея Фаюка – обошла избранника по подписчикам в инстаграме почти в 50 раз: у него едва перевалило за тысячу, у нее скоро будет 50.
Еще Даша владеет брендом женской одежды FADI, который успешно функционирует в четырех украинских городах. И лучше ее продукцию не прорекламирует никто: леди отлично выглядит и в платьях, и в купальниках собственного производства.
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