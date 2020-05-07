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Девушка игрока «Балкан» владеет магазином модной одежды. Лучшая реклама – она сама

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Дарья – девушка футболиста «Балкан»

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
2 часов назад

Бренд производит не только купальники.

Дарья – девушка футболиста «Балкан» Андрея Фаюка – обошла избранника по подписчикам в инстаграме почти в 50 раз: у него едва перевалило за тысячу, у нее скоро будет 50.

Еще Даша владеет брендом женской одежды FADI, который успешно функционирует в четырех украинских городах. И лучше ее продукцию не прорекламирует никто: леди отлично выглядит и в платьях, и в купальниках собственного производства.

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