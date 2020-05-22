Виктория Коноплянка, жена полузащитника «Шахтера» Евгения Коноплянки
Фото: Eurosport
С такой девушкой можно бежать хоть на край света.
Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка уже шесть лет живет в браке с девушкой по имени Виктория. Пара познакомилась еще в 2008-м в интернете, после чего их невозможно представить по отдельности.
Вика, кстати, связана со спортом не только благодаря Евгению, она – мастер спорта по бадминтону. У пары двое детей (дочь Злата и сын Дамир). Невероятно, как эта девушка после двух родов находится в настолько великолепной форме.
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