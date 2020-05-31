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Чемпионат Украины

Степаненко встал в один ряд с Неймаром. Его актерство и ошибка женщины-судьи испортили дерби

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Екатерина Монзуль

Фото: Getty Images

Автор:Дмитрий Панферов
через час
@dmi_panferov11

Украинское дерби могло бы взять «Оскар» в нескольких номинациях.

Мир постепенно отходит от карантинного периода. Теперь футбол вернулся и на Украину, причем сразу главным дерби страны. «Динамо» и «Шахтер» – это, конечно, все еще вывеска, но скорее скрашенная яркими битвами из прошлого, когда киевляне реально конкурировали с горняками за чемпионство. Сейчас ситуация в корне изменилась – донецкий клуб банально сильнее всех в родной лиге. Но почему-то побеждает в дерби благодаря позорной симуляции.

13 очков отставания от лидера (конечно, «Шахтера») не светили «Динамо» ничем хорошим, но на выездной матч на домашнем стадионе НСК «Олимпийский» киевляне вышли с большим желанием, чем номинальные хозяева. В составе бело-голубых активнее всех старался недавний чемпион мира U-20 Георгий Цитаишвили, который великолепным пасом соорудил первый засчитанный мяч в игре – Буяльскому только оставалось подставить голову.

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За 15 минут до этого «Динамо» уже забило силами Сергея Сидорчука, но идеальный бильярдный выстрел, чем-то напомнивший гол Бенжамена Павара Аргентине на ЧМ-2018, был отменен из-за жалкой симуляции в начале голевого эпизода. После навеса Беньямина Вербича со штрафного в пределах вратарской «Шахтера» пошла страшная (на самом деле нет) борьба между Тарасом Степаненко и Денисом Поповым. Полузащитник киевлян слегка коснулся лица опорника «Шахтера», а тот мгновенно рухнул на землю по конспектам Серхио Бускетса и Неймара.

Возможно, брутальный опорник горняков пользовался методичками кого-то другого (например, Ривалдо на ЧМ в Южной Корее), но ситуация очевидна: касание Попова было не настолько сильным и акцентированным, чтобы валиться на газон со страшными криками, которые были отлично слышны на стадионе без болельщиков. Четко звучали и слова тренера «Динамо» Алексея Михайличенко в адрес арбитра Екатерины Монзуль, которая во втором тайме после столкновения Маркоса Антонио с кем-то из игроков «Динамо» взяла паузу, дождалась криков донецкого бразильца и только потом свистнула. «Может, закончим по крикам судить?», – бросил и тренер, идеально охарактеризовав большинство эпизодов дерби.

Впрочем, виновата в этом не судейская бригада, которая впервые в истории противостояний «Шахтера» и «Динамо» полностью состояла из женщин. Возможно, истинная причина отмененного гола Сидорчука заключается в ВАР: к слову, в матче на «Олимпийском» его тоже применяли впервые. Введение системы видеопомощи арбитрам дало тренерам и игрокам (не только на Украине) явный сигнал – если есть хотя бы минимальный шанс спасти эпизод с помощью падения, симуляции или другого актерства стоит это сделать. Особенно, если ситуация происходит в своей штрафной. Степаненко идеально сыграл по новым правилам и сделал из эпизода, который еще пару лет назад бы не возбудил вообще никого, поворотный момент дерби. Хорошо это или плохо и должен ли гегемон выигрывать принципиальные матчи так – вопрос, но такова новая нормальность.

В конце концов, «Динамо» все-таки вышло вперед даже после отмененного мяча, но «Шахтер» всеми движениями на поле показывал: это не более чем временное явление. Ответный гол Марлоса спустя минуту после пропущенного мяча сразу прибил киевский напор, с которым они провели первый тайм. «Шахтер» включил более высокий класс тогда, когда ничего этому не способствовало, забив единственным ударом в створ в первом тайме.

Киевлян было по-настоящему жалко, потому что они как раз наиграли на пару-тройку мячей в первые 45 минут, а довольствовались только одним засчитанным. Это еще раз подтвердило тезис о том, что «Шахтер» в чемпионате Украины – это «ПСЖ» и «Бавария» одновременно, потому что во второй половине на поле солировали только горняки. Бразильцы, некоторые из которых уже стали украинцами, спокойно решили исход дерби двумя красивыми комбинациями просто потому, что они сильнее и лучше готовы.

Таковы нынешние реалии украинского футбола, где есть одна команда, которая борется за чемпионство только сама с собой, а «Динамо» вынуждено сражается за квалификацию ЛЧ с «Зарей» и «Десной» (знали, что такой клуб вообще существует?). Ошибки судей и наглые актерства, конечно, портят каждый конкретный матч и не соответствуют духу игры, но едва ли являются важными в глобальном смысле, потому что есть «Шахтер» и все остальные.

«Шахтер» – «Динамо» (Киев) – 3:1

Телеграм-канал автора, где есть история про битвы «Динамо» и «Шахтера» на «Кубке Первого канала» в 2008-м

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