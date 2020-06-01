Мария Рева – возлюбленная полузащитника Богдана Леднева.

Богдан Леднев – 22-летний украинский футболист, который летом 2016 года ездил на просмотр в «Малагу», но в итоге перешел в киевское «Динамо». Сейчас Богдан довольно успешно выступает за луганскую «Зарю» на правах аренды.

А еще Леднев – счастливчик, которому повезло познакомиться с роскошной девушкой Марией Ревой. Вот ее великолепный инстаграм.

Смешанные боевые искусства «Я девушка и всегда хотела сиськи». Остович, Ванзант и еще 3 леди из UFC, которые сделали грудь 27/05/2020 В 17:32

Другие подборки спортивных дам:

Гаитянка продвигает местный промоушн и участвует в конкурсах бикини. Кликай и наслаждайся

Русская гимнастка завоевала золото ЧЕ. А ее фото завоюют твое сердце

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат Франции Главная девушка в жизни Неймара – сестра Рафаэла. Ради нее он пропускает даже самые важные матчи 27/04/2020 В 13:11