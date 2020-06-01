Eurosport
Фото: Eurosport
Мария Рева – возлюбленная полузащитника Богдана Леднева.
Богдан Леднев – 22-летний украинский футболист, который летом 2016 года ездил на просмотр в «Малагу», но в итоге перешел в киевское «Динамо». Сейчас Богдан довольно успешно выступает за луганскую «Зарю» на правах аренды.
А еще Леднев – счастливчик, которому повезло познакомиться с роскошной девушкой Марией Ревой. Вот ее великолепный инстаграм.
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