юрий семин динамо киев
Фото: Imago
Юрий Палыч уже выигрывал с киевлянами чемпионат Украины.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может продолжить карьеру в киевском «Динамо».
Как сообщает dynamo.kiev.ua, 73-летний специалист является одним из кандидатов на пост в киевском клубе. При этом отмечается, что разногласия и недопонимания между Семиным и президентом «Динамо» Игорем Суркисом остались в прошлом.
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- Ранее Семин дважды возглавлял киевлян – в 2007-2009 и 2010-2012 гг.
- Под руководством Семина «Динамо» выигрывало чемпионат Украины и Суперкубок страны.
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