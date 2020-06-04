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Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

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юрий семин динамо киев

Фото: Imago

Автор:Eurosport
через 20 минут

Юрий Палыч уже выигрывал с киевлянами чемпионат Украины.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может продолжить карьеру в киевском «Динамо».

Как сообщает dynamo.kiev.ua, 73-летний специалист является одним из кандидатов на пост в киевском клубе. При этом отмечается, что разногласия и недопонимания между Семиным и президентом «Динамо» Игорем Суркисом остались в прошлом.

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  • Под руководством Семина «Динамо» выигрывало чемпионат Украины и Суперкубок страны.

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