На матче Кубка Украины вывесили баннер в поддержку полицейского, убившего Джорджа Флойда

Фанаты киевского «Динамо»
Фото: Getty Images
У фанатов свой взгляд на расистский скандал.
На матче полуфинала Кубка Украины между «Минаем» и киевским «Динамо» появился баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, убившего темнокожего мужчину Джорджа Флойда.
На кадре из телетрансляции видно, что болельщики растянули возле поля стяг с надписью #FreeDerekChauvin [свободу Дереку Шовину].
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- Матч закончился победой «Киева» со счетом 2:0.
- Шовину предъявлены обвинения в убийстве, ему грозит длительное тюремное заключение.
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