На матче Кубка Украины вывесили баннер в поддержку полицейского, убившего Джорджа Флойда

У фанатов свой взгляд на расистский скандал.

На матче полуфинала Кубка Украины между «Минаем» и киевским «Динамо» появился баннер в поддержку американского полицейского Дерека Шовина, убившего темнокожего мужчину Джорджа Флойда.

На кадре из телетрансляции видно, что болельщики растянули возле поля стяг с надписью #FreeDerekChauvin [свободу Дереку Шовину].

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Матч закончился победой «Киева» со счетом 2:0.

Шовину предъявлены обвинения в убийстве, ему грозит длительное тюремное заключение.

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