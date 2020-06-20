«Шахтер» стал чемпионом и превзошел киевское «Динамо» по титулам в независимой Украине

Ах, эта вечная гонка «Донецка» и столицы.

Донецкий «Шахтер» выиграл чемпионат Украины-2019/20.

Он стал триумфатором Премьер-лиги после домашней победы над «Александрией» со счетом 3:2.

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«Горняки» набрали 71 очко и опередили киевское «Динамо» на 19 очков. У столичного клуба осталось шесть матчей, поэтому они потеряли математические шансы догнать дончан.

Это 13-е чемпионство в истории «Шахтера», они приблизились к «Динамо» по этому показателю – у бело-голубых 15 побед в Премьер-лиге.

Но после выигрыша чемпионата «Донецк» превзошел «Киев» по титулам, взятым в независимой Украине. Это 35-й трофей «горняков» в истории страны после распада СССР, в то время как у «Динамо» только 34 победы в различных национальных турнирах.

Золотые медали «Шахтера» стали первой победой на Украине для главного тренера Луиша Каштру и полузащитника национальной сборной Евгения Коноплянки.

Донецкий клуб стал чемпионом страны в четвертый раз подряд.

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