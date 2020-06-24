16-летний вратарь отбил три пенальти и вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины

Игроки «Ворсклы» качают 16-летнего вратаря Павла Исенко, который вывел их в финал Кубка Украины

В украинском футболе отыскался собственный школьник-герой.

«Ворскла» пробилась в финал Кубка Украины, а главным героем встречи стал вратарь-школьник.

Основное и дополнительное время полуфинала против «Мариуполя» завершилось со счетом 1:1, и перед серией пенальти тренерский штаб «Ворсклы» заменил основного вратаря Дмитрия Резника на 16-летнего Павла Исенко.

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Ход оправдался полностью: дебютант отразил удары Андрея Кулакова, Данила Игнатенко и Виктора Корниенко, его команда победила со счетом 3:2.

После матча одноклубники от души поздравили Исенко.

Вторым финалистом стало киевское «Динамо».

«Ворскла» сыграет в финале Кубка во второй раз в истории. В 2009-м зелено-белые обыграли «Шахтер».

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