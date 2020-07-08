Женщина-судья обслужит финал Кубка Украины. Она работала на ЛЧ и ЧМ, была лучшим арбитром года

Украинские болельщики вряд ли представляют футбол без Екатерины Монзуль.

Финальный матч Кубка Украины между киевским «Динамо» и «Ворсклой», который состоится 8 июля, рассудит женская бригада арбитров. В поле будет работать Екатерина Монзуль из Харькова, ее ассистентки – сумчанка Марина Стрелецкая и киевлянка Александра Ардашева. Четвертым рефери назначена Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. На ВАР и инспектирование поставили мужчин.

Для Украины работа женщин-арбитров не в новинку, как, например, для России, где на слуху только Анастасия Пустовойтова, недавно получившая назначение резервным рефери на матч «Зенита» и «Тамбова». 39-летняя Екатерина Монзуль отработала на обоих полуфиналах и регулярно судит матчи Украинской Премьер-лиги – в частности, она работала на супердерби «Шахтера» и «Динамо».

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Екатерина Монзуль судит матч УПЛ Фото: Getty Images

Сначала Екатерина трудилась в низших дивизионах и на матчах женских команд, но дослужилась до самого высокого уровня. Она первой из украинок получила лицензию ФИФА, обслуживала матчи женской Лиги чемпионов и получила назначение резервным арбитром на финал, судила отборочные матчи женского Евро. Пик карьеры Монзуль – финал женского чемпионата мира 2015 года между США и Японией. В том же году IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) признала ее лучшей женщиной-судьей.

После международного успеха на Екатерину обратили внимание в ФФУ. Ее включили в состав исполкома и после продвижения по низшим лигам доверили матч в УПЛ. Девушка судила встречу между «Волынью» и «Черноморцем», и в честь дебюта капитаны команд перед игрой презентовали ей букет цветов. Когда прозвучал стартовый свисток, джентльменство кэпа одесситов Артема Филимонова резко исчезло – началась жесткая мужская игра, и Екатерина за 34 секунды показала ему две желтые карточки.

Женщина-арбитр знает себе цену и не раз ставила на место мужчин, считающих, что ей не место в футболе. Монзуль была резервным арбитром на матче «Александрии» и «Волыни» в УПЛ, и тренер проигрывающей «Александрии» Леонид Буряк разнервничался из-за судейства. Он эмоционально комментировал происходящее на поле, а потом повернулся к находящейся на бровке Екатерине и стал выговаривать ей. «Не нужно мне грубить, пожалуйста. Вы хотите, чтобы вся Украина посмотрела на вас?» – урезонила коуча Монзуль. Тот недовольно побубнил себе под нос, но все же ушел.

«Считаю ее одной из лучших судей в Украине, – слова ветерана УПЛ Сергея Кравченко из «Днепра-1». – Очень внимательная, последовательная и непредвзятая. Монзуль может ошибиться, но когда она судит нашу команду, то я смотрю и сразу понимаю, что это просто ошибка. А есть арбитры, при судействе которых ты понимаешь, почему они ошибаются. Причем, это чувствуется уже с первой минуты. О Екатерине Монзуль, при арбитраже которой мы не раз играли, такого сказать не могу. Понятное дело, что ошибки есть у всех, но у нее они абсолютно не носят предвзятый характер и поэтому простительны. Считаю Монзуль качественной судьей. Мне также нравится, как она себя ведет на поле, как общается с футболистами. Ведь есть разные судьи, и некоторые ведут себя не лучшим образом, считая себя великими. Екатерина же такого себе никогда не позволяет».

Правда, совсем недавно Екатерина угодила в небольшой судейский скандал. Она назначила пенальти в ворота «Зари», и команда сыграла вничью, потеряв стратегически важные очки. Судью раскритиковали болельщики и журналисты, посчитавшие, что в эпизоде с пенальти был офсайд, и это видно на стопкадре.

Монзуль же оперировала другим ракурсом, и глава комитета арбитров Лучано Лучи поддержал ее решение. «Там нет офсайда – мяч находится перед игроками. Читайте правило номер 11 о положении вне игры. Это демонстрирует слабый уровень украинских экспертов. Только чешут языком для создания искусственных скандальных ситуаций», – защитил Екатерину Лучи.

Так что финал Кубка Украины в надежных руках. Матч между «Динамо» и «Ворсклой» начнется в 21:30 по московскому времени.

16-летний вратарь отбил три пенальти и вывел «Ворсклу» в финал Кубка Украины

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